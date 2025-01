"Grande Fratello", Jessica Morlacchi e la decisione shock: "Lascio la Casa"

Dopo che il conduttore Alfonso Signorini annuncia i provvedimenti nei confronti di Jessica, Helena e Ilaria, la cantante sciocca tutti e decide di abbandonare la Casa. "Se una persona vuole abbandonare il gioco può farlo adesso o tra una settimana?", chiede indispettita Jessica. "Come spesso abbiamo ripetuto, noi non vi costringiamo con la pistola alla tempia a rimanere nella Casa del "Grande Fratello". Quindi se tu, dopo aver appreso la decisione che ti riguarda, decidi di abbandonare la Casa questa sera stessa, lo puoi fare senza problemi", replica Signorini. "Sì, perché credo che siamo su due livelli abbastanza diversi. Nel momento in cui io avessi risposto nella stessa modalità sarebbe stato giusto per esempio un po' d'acqua e magari anche tirarle una scarpa, ma questo non è successo. A me non sta bene e perciò decido di abbandonare", spiega Jessica. "Ok, non è assolutamente un problema. La cosa importante che però voglio aggiungere è che le parole tagliano come i coltelli e le tue parole certamente hanno lasciato delle ferite", precisa il conduttore. "Lo so bene, però le mani sempre in tasca. E questo diciamolo a tutta Italia, con questo sarebbe tutto più risolvibile", ribatte la cantante. Il pubblico in studio rumoreggia per le sue affermazioni e lei risponde: "È molto facile giudicare da casa, nelle situazioni bisogna trovarsi". "Io comunque sono 10 giorni che volevo andare via perché non sto bene e questo mi dà la forza di capire che sono in un contesto che non mi piace", conclude Jessica.