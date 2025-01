"Grande Fratello", Stefania Orlando legge una lettera dell'ex marito Simone e si commuove

Il conduttore Alfonso Signorini spiega a Stefania Orlando che il suo ex marito le ha scritto una lettera. L'inquilina decide così di leggerla in diretta. "Ciao Stefy, che strano trovarsi qui. Sembra passata una vita e un po' lo è stato davvero. In questi ultimi due anni ho conosciuto tanti me diversi che non conoscevo", scrive Simone. E prosegue: "Ho fatto un viaggio lunghissimo, ho visto posti affascinanti, luminosi e tenebrosi. Ho pensato, ho respirato e riflettuto. C'era tanto amore, c'è stata tanta rabbia. C'è stato un buio lungo e profondo, solo ora mi rendo conto che era necessario per trovare la luce, quella luce che mi ha sempre riportato a casa alla fine, anche stavolta è andata così. Tu sei casa, lo sarai sempre. È iniziato un altro viaggio per noi, diverso, ma non meno importante. È proprio vero, a volte è necessario perdersi per poi ritrovarsi". Durante la lettura di queste righe Stefania scoppia a piangere per l'emozione e in lacrime legge la conclusione: "Conta sempre su di me, per te ci sarò sempre. Simone". "Per me lui è famiglia, per me lui è sicuramente la persona più importante", confessa la conduttrice.