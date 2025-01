"Grande Fratello": Pamela Petrarolo rientra nella Casa, ma le Non è la Rai si dividono

Dopo il rientro in gara di Pamela, il conduttore Alfonso Signorini annuncia una novità improvvisa: "Il "Grande Fratello" ha deciso che da questa sera sia Pamela sia Ilaria giocheranno da sole, quindi nessuna di loro sarà in coppia". Si sciolgono, dunque, le Non è la Rai. Entrambe a partire dalla ventunesima puntata dovranno giocarsi le proprie carte singolarmente, come amiche e avversarie.