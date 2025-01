"Grande Fratello", Alfonso Signorini entra nella Casa e ammonisce i concorrenti: "Avete fatto tutti una brutta figura"

"Buonasera e innanzitutto buon anno", esordisce Alfonso Signorini all'interno del salotto della Casa del "Grande Fratello". E prosegue: "L'avete iniziato in modo abbastanza turbolento ed è la ragione per cui io sono qui da voi. Voi avete fatto delle cose e avete detto delle cose che certamente hanno oltrepassato il limite del buon gusto, della decenza perché immagini sono indecenti. Ciascuno di voi, o chi ha fatto quel che sa, ne risponderà questa sera. Devo dire che sono molto dispiaciuto, intanto perché non mi piace fare la maestrina o il maestrino, è una cosa che mi sta profondamente antipatica, ma questo è uno di quei casi in cui ci vuole". "Ciascuno di voi è entrato in questa casa per diverse ragioni - aggiunge il conduttore-. C''è chi vuole vincere il "Grande Fratello" e quindi vuole competere, perché questo è un gioco, ed è una ragione più che legittima. C'è chi vuole diventare ancora più famoso o famosa e vuole mettersi in mostra per come può o come sa e poi, non siete tantissimi, c'è chi vuole fare un'esperienza personale. Queste ragioni, però, non giustificano il non saper convivere con intelligenza, rispetto, empatia e dignità tra di voi. Perché quello che ho visto e ha visto il pubblico da casa non è dignitoso".