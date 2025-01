Grande Fratello, provvedimento disciplinare in arrivo: sospeso il televoto

Quella di mercoledì sarà quindi una puntata cruciale. Sui social sono iniziati i tentativi di capire chi potrebbe essere oggetto del provvedimento disciplinare e quale questo provvedimento sarà. Molti puntano su Helena, per via delle forti tensioni nella Casa dopo la puntata di settimana scorsa, ma tutto è possibile. Intanto Grande Fratello, nell'annunciare ai concorrenti che la puntata sarebbe stata mercoledì e non lunedì sera come sempre, ha anche fatto sapere che Pamela rientrerà ufficialmente in gioco dopo l'abbandono avvenuto settimana scorsa per problemi familiari.