Emanuele continua a spronarla: Chiara non si mette in gioco, invece dovrebbe osare di più. Ma per la giovane non è facile, è stata single per molto tempo. Ringrazia comunque l'amico per i preziosi consigli. Non sarà facile attuarli ma ci proverà. Che sia nella Casa oppure fuori, la ragazza spera di poter trovare, finalmente, un grande amore.