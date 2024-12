Chiara vuole specificare subito che non ha situazioni in sospeso fuori dalla Casa però al momento non sa cosa stia provando di preciso. Javier in teoria non sarebbe il suo tipo ideale di uomo ma è indubbio che in sua compagnia stia molto bene. Il pallavolista le chiede se sia spaventata da questa cosa, lei nega ma allo stesso tempo rimarca di volerci andare con i piedi di piombo: se dovesse lasciarsi andare per poi pentirsene, tornare indietro sarebbe dura. D'altro canto Chiara spiega che anche fuori dalla Casa lei vuole pensarci bene prima di frequentare una persona. Javier non solo comprende questo atteggiamento ma apprezza il fatto che la ragazza sia così attenta e giudiziosa.