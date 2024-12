Al "Grande Fratello" Amanda sotto accusa: ecco perché

La ballerina è stupita da questa risposta e le domanda perché non gliel'abbia detto prima. Amanda spiega che l'amore, in questo contesto, è davvero difficile da trovare e molto complesso: "Osservo due persone che passano più tempo a litigare che a stare insieme". Quello tra Lorenzo e Shaila potrebbe essere stato solo un'intensa infatuazione, un colpo di fulmine, un fuoco di paglia, ma l'amore richiede qualcosa di più: intensità, tempo, non solo passione. La ballerina, però, non accetta un giudizio così severo da parte della coinquilina, né il fatto che tutte queste considerazioni non le siano state comunicate direttamente. Amanda spiega che sarebbe stato superfluo parlarne quando entrambi stavano male e assicura a Shaila che entrambi hanno le loro ragioni, così come i loro torti.