La dottoressa infatti sembra arrabbiata con quelli che credeva suoi amici. In loro cercava sostegno, non giudizio. Soprattutto nella Lecciso. La donna, in serata, si confronta con Alfonso e il pallavolista, tutt'e tre sembrano aver notato un cambiamento in Mariavittoria. Troppo schiva, troppo lontana da loro. "Non so che dirvi, per me è pesante, non riesco a far finta di niente" confessa Amanda, sinceramente delusa dalla medica.