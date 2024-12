"Grande Fratello", lo sfogo di Shaila dopo le parole della madre

Confidandosi proprio con Lorenzo, la ballerina rimprovera alla madre l'eccessiva veemenza del discorso. Non concorda con quanto detto dalla donna, Shaila crede per davvero alla sincerità di Lorenzo e confessa che la mamma trova un problema in ogni suo relazione. "Scegliere te, per me è una vittoria" dice la ballerina al fidanzato. L'ex velina contesta alla madre di non aver rispettato il suo lavoro, purtroppo si trovano all'interno di un contesto televisivo, non può comportarsi come se fossero in confidenza a casa. Avrebbe voluto da lei maggiore protezione e non rimproveri.