"Grande Fratello", Yulia Bruschi lascia la Casa per una denuncia dell'ex e saluta Giglio: "Ti amo e ti aspetto"

Il conduttore Alfonso Signorini spiega che l'avvocato di Yulia, in accordo con la famiglia, aveva chiesto in questi giorni di informare direttamente la ragazza. La concorrente ha scelto di non esporsi sulla questione in televisione e spiega: "Questa è la versione di Simone. Io sono una persona corretta, avrò modo di dire la mia, ma non in questa sede. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno". Dopo il suo commento, Alfonso legge le dichiarazioni della produzione che spiegano la decisione da parte della ragazza di abbandonare la Casa: "La produzione di "Grande Fratello", Mediaset e la stessa Yulia hanno deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la sua permanenza nella Casa. Per questa ragione, Yulia lascia da questo momento la casa di Grande Fratello e abbandona per sempre il gioco per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione che la riguarda". "Questa decisione è stata presa di comune accordo", precisa infine il conduttore.