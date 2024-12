"Grande Fratello", Mariavittoria chiarisce il rapporto con Tommaso: "Andiamo avanti, non voglio solo un'amicizia"

Mariavittoria vuole chiarire il proprio rapporto con Alfonso D'Apice con cui sembrava ci fosse stato un avvicinamento nel Tugurio e con Tommaso Franchi. "Mi siete mancati tutti e due, ma in maniera differente", esordisce la ragazza. E aggiunge: "Quello che ho pensato, però, è che il rapporto che a me piace in una relazione con te sarebbe alterato. Quindi Alfonso ti voglio vicino come amico". Diverso, invece, è il rapporto che desidera instaurare con Tommaso. "Per quanto riguarda Tommy, mi sei mancato tanto e ti voglio stare vicino, ma a patto che questo tipo di rapporto non ci porti nella direzione sbagliata che avevamo assunto. Non eravamo più noi", spiega Mariavittoria. Il conduttore Alfonso Signorini le chiede cosa intenda per direzione sbagliata e lei precisa: "Questa settimana con Tommaso ci siamo talmente tanto concentrati sul rapporto tra me e lui che tutto il resto era come se non esistesse. Nella Casa siamo con altri ed è bello vivere con loro il gioco, non mi sono piaciuta. Semplicemente questo". "Con Tommaso non voglio che ci sia solo amicizia", conclude la ragazza. "Quindi siete una coppia?", chiede Signorini. "Con calma, vediamo come va", replica Tommaso. Nel loro discorso si inserisce anche Federica Petagna che spiega: "Per me Alfonso è innamorato, si vede dall'intesa che hanno". Tommaso non ci sta e controbatte: "Io non mi aspetto nulla da Federica dopo quello che ha fatto passare ad Alfonso". "Non capisco il tuo attacco, forse la verità ti fa male e tu non la vuoi sentire. Per me tra loro c'è complicità e si vede", conclude l'inquilina. Alfonso, in realtà, mostra un bel rapporto di amicizia e rispetto con Tommaso e confessa a Mariavittoria: "Io non sto facendo il tentatore, fino a quando starai con lui non farò nulla. Da single non lo escludo, ma mi interessa la tua felicità".