"Grande Fratello", Jessica Morlacchi attacca Helena Prestes: "Sei furba e una grande provocatrice"

Una clip in studio mostra a Helena Prestes quello che gli altri inquilini pensano di lei dopo che ha scelto di portare Lorenzo in Tugurio. "Mi dispiace deludere tutta questa cattiveria, volevo chiarire con Lorenzo in pace. Lui stesso ha detto che ha una delusione in corso, io in casa non riuscivo ad avvicinarmi per parlargli e ho deciso di portarlo in Tugurio. Vedete come sono le reazioni degli altri", esordisce la modella. E prosegue: "Non ho nessun sentimento per Lorenzo, io vedo le persone come sono. Non sono innamorata di lui. Vedo solo che gli altri stanno rosicando". "Vorremmo solo dirti che sei veramente bella e potrai trovare una persona che ti ami e che ti stia accanto e non devi portarla via a un'altra persona", attacca Jessica Morlacchi. "Ma io volevo solo parlare con lui", ribatte Helena. "Sì, 1800 metri quadrati di casa e devi andare in Tugurio", replica ironizzando la cantante. "Io dico quello che penso e faccio quello che voglio, ti stai sbagliando. Io non ce l'ho con Jessica, ha dei pregiudizi sbagliati su di me. È vero che è anche un gioco, ma con me non funziona", confessa la ragazza. "Siamo 18 pazzi e tu sei l'unico agnellino. Siamo fuori di testa, ma abbiamo notato che sei furba e una grande provocatrice", tuona Jessica. "Va bene, accetto anche questo. Vogliono credere che io sia qui perché voglio provocare e sono bella", conclude Helena.