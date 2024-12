"Grande Fratello", Helena si porta Lorenzo nel Tugurio e nella Casa partono le critiche

Sale la tensione nella casa del "Grande Fratello". A causa di un gioco, Helena ha dovuto scegliere una persona da portare con sé in Tugurio, tra una rosa di concorrenti che comprendeva anche Lorenzo. E la modella brasiliana ha scelto proprio lui, con la scusa di voler chiarire definitivamente la loro situazione. Una decisione che però non ha trovato l'approvazione degli inquilini che non riescono a comprendere fino in fondo le motivazioni della brasiliana e leggono nel suo gesto l'ennesima provocazione.