Dopo aver riflettuto a lungo, Shaila decide di seguire il consiglio di Lorenzo di rimanere amici. I due sigillando così il loro accordo con un abbraccio e una promessa: si impegneranno per recuperare il legame d'amicizia che avevano prima della Spagna. Tuttavia, anche su questo punto ci sono divergenze. Mentre Shaila desidera un approccio più fisico, Lorenzo preferisce mantenere le distanze. "Ho ancora dei sentimenti in corso", sottolinea il ragazzo. "Allora ti tratterò come i miei amici," lo provoca Shaila, suscitando il disappunto di Lorenzo. Il ragazzo teme infatti di soffrire stando troppo vicino alla ballerina. E' disponibile per chiacchierare, ma per il momento preferisce evitare coccole e baci. "Ci aiutiamo a vicenda," lo sprona la ragazza. Lorenzio è d'accordo, ma ribadisce che per lui il distacco è fondamentale: "Per me il sentimento non era frivolo, ci vuole del tempo".