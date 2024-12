Al "Grande Fratello" storia al capolinea tra Federica e Alfonso

Se per Alfonso la causa principale dei loro litigi sono delle questioni irrisolte che si ripresentano periodicamente, per Federica invece è la proprio la modalità. Lui la accusa di non essere mai stata chiara, generando solamente confusione. "Se tu ci avessi tenuto veramente a me, l'avresti chiusa in un secondo - la rimprovera Alfonso - Non ti vedo reale, non ti vedo vera". Federcia però non ha sentito la sua mancanza e ha deciso di riprovarci con il tentatore. Federica però si mostra anche gelosa della nuova concorrente Zeudi, ex fiamma di Alfonso, che ammette di averla frequentata per un po' ma di essersi allontanato da lei prima di entrare nella Casa.