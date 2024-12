"Grande Fratello", la sedicesima puntata live

Lo scontro tra Helena e Shaila dopo la lettera per il compleanno di Lorenzo continua anche in puntata. L'ex velina prima si scusa per i modi e le parolacce che sono volate e Alfonso Signorini la attacca: "Facile chiedere scusa dopo, meglio evitare di dirle prima... il tuo compartimento è stato inaccettabile, non puoi sentire una persona una nullità". Poi tocca ad Helena, che spiega: "Io lo amo come amico, questo è il mio sentimento, lei è gelosa e si sente la proprietaria di Lorenzo, non posso mandargli neanche una lettera, loro non si libereranno mai di me, io ci sono". Interviene Lorenzo: "Shaila non si sente la proprietaria, sia chiaro... Helena tu hai detto che hai salvaguardato il nostro rapporto in virtù della nostra amicizia, da quando sono tornato dalla Spagna mi hai sempre provocato... io sono profondamente deluso da Helena, all'inizio credevo alla nostra amicizia, ora non più...".