Ilaria le suggerisce di affrontare la questione in modo diretto, spiegando a Lorenzo quanto il suo comportamento l'abbia infastidita. Shaila poi sottolinea: "Ha solo pochi secondi per parlarmi e decide di dirmi queste cose? Non ha senso". Ilaria ipotizza che l'atteggiamento di Lorenzo possa essere dettato da una mancanza di fiducia, ma per la ragazza questo sarebbe grave: "Se non si fida, allora dovrebbe restare da solo". La ballerina conclude la sua riflessione lasciando spazio al dubbio: se Lorenzo considera tutto come un gioco va bene, ma se lo prende sul serio è una reazione esagerata.