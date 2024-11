"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato in lacrime per Shaila Gatta: "Sei il regalo più grande di questa esperienza"

Attraverso la porta che divide il Tugurio dal resto della Casa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si lasciano andare con frasi dolci e momenti di tenerezza. "Ho bisogno di parlarti Lollo, a me manchi tanto. Questa casa è grande, lì tu non hai nulla e magari la mia voce può essere qualcosa", esordisce l'ex velina di "Striscia la Notizia". "Tu sei una cosa troppo forte Shaila, io non so neanche spiegarti. Certe volte vado in pappa con le parole, è la prima volta che mi capita, davvero", replica l'inquilino. "Lollo, ti dico un segreto: io sono tanto innamorata di te e voglio stare con te. Il mio cuore è pieno di te, del tuo nome, del tuo odore e dei tuoi occhi. Ogni giorno mi annuso il tuo profumo, mi manchi tanto e vorrei darti un bacio", gli sussurra dolcemente Shaila. E aggiunge: "Stare con te è la cosa più bella che potessi scoprire qui dentro, mi ha aperto il cuore e sono tornata a essere viva. Quindi se non ci sei, io non mi sento al 100%, capito?". "Vorrei parlarti, dirti tante cose. Sei il regalo più grande di questa esperienza, mi fai piangere come un bambino", confessa in lacrime Lorenzo. "Tu sei il mio bambino e io sono una bambina quando sono con te, capito amore mio?", conclude la ballerina.