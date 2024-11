"Grande Fratello", le "Non è la Rai" in crisi: la lite tra Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo

Chiamata in confessionale da Alfonso Signorini, Ilaria riconosce l'energia e il carattere forte di Pamela ma sottolinea come questo malessere derivi più dal proprio carattere. Su questo argomento, il conduttore manda in onda una clip in cui le due inquiline parlano diversamente del loro legame. Il filmato però delude Pamela, che in salone scoppia in lacrime: "Sembra come se la mia opinione non contasse nulla", dice. Galassi, ancora in confessionale, racconta di aver cercato di avere un confronto con l'amica e aggiunge: "È come se lei vada dove le conviene andare, non è sincera e leale al cento per cento con me". Pamela resta molto amareggiata da quanto ascoltato: "Mi dispiace che abbia parlato con gli altri dei suoi dubbi e non con me".