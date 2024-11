"Grande Fratello", Federica non si sbilancia: "Da oggi scelgo me stessa" | Il pubblico manda Stefano in Tugurio con Alfonso

Dopo il confronto tra i due rivali in amore, Signorini chiede ad Alfonso di entrare nella Casa per parlare direttamente con Federica. Prima però, gli mostra una clip che riassume quello che D'Apice non ha potuto vedere nella sua permanenza nel Tugurio. Se da un lato Stefano ha ribadito il suo innamorato per la ragazza, Federica ha ammesso di essere molto confusa: "Non ho ancora le cose in chiaro". Una volta davanti alla ex, Alfonso inizia a parlare e precisa di essersi fidato di lei quando gli ha detto di volerci riprovare. "Sento delle sensazioni con te - risponde Federica -. Voglio capire se ci può essere un ritorno", spiega Federica che, nello stesso tempo però, sottolinea come Stefano non possa esserle indifferente. E conclude: "Io oggi scelgo di stare con me stessa". Sarà la sua scelta definitiva?