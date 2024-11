L'atteggiamento di Federica non piace ad Alfonso: “Io non la penso così, per me non è questo il modo di vivere e comportarsi". Trova infatti che le parole della ragazza siano in netto contrasto con quanto gli aveva detto solo pochi giorni prima. "Se finisce tra noi non potrà mai esserci più nulla. Sei arrivata quasi a questo punto", dichiara e le confessa di non voler più vivere in una situazione così ambigua. Alla fine le domanda cosa senta per Stefano, con cui è innegabile abbia un feeling particolare. "Non riesco a risponderti", ammette Federica. Una dichiarazione che per Alfonso porta a una sola conclusione: “Allora non ci sono io e non ci sarà mai più. Scegli lui".