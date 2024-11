"Grande Fratello", Federica Petagna rivela: "Si sono riaccese delle emozioni verso Alfonso"

Dopo le dichiarazioni in confessionale, Federica Petagna fa chiarezza anche di fronte agli altri inquilini. "Io e Alfonso ci siamo riavvicinati. Ci stiamo provando con alti e bassi, scopriremo come andrà. Ho ritrovato intimità, attrazione, sentimenti che non provavo più e che dobbiamo ricostruire perché io mi ero distaccata e non avrei mai immaginato che ci saremmo ritrovati qua a parlare di questo".



Mentre rivolgendosi a Stefano dice: "Io rifarei tutto quello che c'è stato fuori, è stato sincero ed era tutto vero. Qui in casa ci sono stati dei comportamenti che non mi sono piaciuti, vedere dei lati caratteriali tuoi che non mi sono piaciuti mentre contemporaneamente si stava riallacciando il rapporto con Alfonso".