"Grande Fratello", Jessica Morlacchi infatuata di Luca Calvani: "Ho permesso al mio cuore di sognare"

"È un amore naturalmente impossibile, in primis perché so quanto lui sia innamorato di Alessandro, ma non ci posso fare niente - ha esordito Jessica Morlacchi in Mistery - Sono partita con la testa, è un sentimento bellissimo, purissimo ed è una cosa solo mia, che vivo solo io. Ho solo permesso al mio cuore di sognare e di viaggiare perché sono emozioni a cui non so e non voglio rinunciare. E anche perché non sto facendo male a nessuno".