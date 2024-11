"Grande Fratello", la quattordicesima puntata in tempo reale

Alfonso convoca la coppia in Superled, ma prima di parlare con i due chiede a Lorenzo di uscire e raggiungerlo in studio. Helena e Javier negli ultimi giorni si sono molto avvicinati. La vicinanza, anche fisica, si è fatta molto più intima anche se lui tende a frenare. "Non voglio correre troppo perché non voglio che nessuno si faccia male. E' un rapporto bellissimo, nato come un'amicizia e al momento non voglio che diventi altro da quella". Parole decise anche se la Preste è molto più impulsiva e vorrebbe che le cose cambiassero. Interpellata sulla questione, Beatrice dice di non vedere una passione amorosa, "la chimica non c'è", mentre Cesara invita Javier a schiarirsi le idee.