"Grande Fratello", Federica Petagna litiga con Alfonso D'Apice: "Stiamo partendo male"

"Stiamo partendo male, non è cambiato assolutamente niente. Ti stai attaccando in una maniera molto pesante su una questione che uno che già sapevi", esordisce Federica rivolgendosi ad Alfonso. E aggiunge: "Domani è un altro giorno, basta. Finisci qua, non essere pesante. Mi puoi che non ti è piaciuto, io ti do le spiegazioni e poi deve finire là". "Dal momento in cui c'è questa serata e tu mi dici che devi mettere un punto con Stefano e io ti dico che non è il caso di farlo stasera, ci può stare. Stasera, però, penso che il primo pensiero doveva essere Alfonso e invece becco voi due ancora a ridere e scherzare", spiega il ragazzo. "Non è ridere e scherzare, mi faceva semplicemente delle battute sul nostro addio, perché è stato un addio. Non ti devi mettere subito in protezione", racconta l'inquilina. E precisa: "Devi anche immedesimarti nei miei panni e capire". "Non mi stai portando rispetto, stai cominciando male tu", ribatte Alfonso. Dopo il confronto l'inquilino ammette di aver avuto dei problemi di eccessiva gelosia in passato e spiega: "Io non dovrò mai più litigare per la gelosia perché è una cosa che mi ha creato danno e mi ha portato a perdere giornate. Oggi non mi sento ancora una coppia, ma tengo al nostro rapporto e non voglio fare errori. So che una seconda possibilità equivale a un'ultima". "Per me è un ricostruire, quindi serve tutto", conclude Federica.