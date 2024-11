"Grande Fratello", arriva l'atteso bacio tra Federica Petagna e Alfonso D'Apice

Ad assistere alla scena, però, c'è anche Stefano. Il ragazzo, entrato nella Casa proprio per godersi quella che sembrava poter essere la sua nuova relazione con Federica, è apparso deluso e amareggiato. Federica, vedendolo rientrare in Casa, lo ha seguito poco dopo, sentendosi quasi in dovere di dargli delle spiegazioni. "Come stai?", chiede la ragazza per rompere il ghiaccio. "Come devo stare - è la replica -. Non mi conosci abbastanza". I due iniziano a parlare e Stefano spiega di aver voluto maggior tempo per conoscere meglio Federica. Lei, però, parla già come se tutto quello che c'è stato tra loro fosse il passato: "Io mi ricorderò sempre del fuori però voglio vederti scherzare e ridere. Mi dispiace". Dopo un abbraccio di saluto, le strade dei due ragazzi sembrano essersi divise per sempre.