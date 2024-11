Al "Grande Fratello" Alfonso confessa di aver baciato Federica

La confessione arriva a Jessica che chiede: "Vi siete baciati?". Alfonso fa un cenno per dire di "sì": "Se mi vedi così non è per lui, ma per certe cose successe prima. No, non prima di entrare al Grande Fratello. Sto parlando di qui! Però non voglio aprire altri argomenti per non mettere in difficoltà lei. Se ci siamo baciati? Ecco… Io do valore alle cose. Ed è ovvio che sono un po’ spiazzato. Però non voglio che esca fuori perché non voglio mettere in cattiva luce lei. Dov’è successo? Qui a letto sotto le coperte. Se sono io che mi sono avvicinato? No, è stata lei a baciarmi. Adesso capite perché ieri mi ero un po’ arrabbiato e poi mi sono isolato?".