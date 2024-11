"Grande Fratello", Javier sul rapporto con Helena: "C'è qualcosa che mi frena"

Mentre gli inquilini della Casa del "Grande Fratello" si preparano per la cena, Javier Martinez si lascia andare a qualche confidenza in camera da letto con Amanda Lecciso. Al centro del discorso c'è Helena Prestes, a cui il pallavolista si sta legando sempre di più. "Non sei convinto?" gli chiede la sua coinquilina avendo notato in lui un po' di titubanza. Lui ammette i suoi dubbi: "Non sto facendo dei passi avanti" dice. E aggiunge: "È una persona che mi fa bene, mi fa piacere", ma ammette: "C'è qualcosa che mi frena".