La ragazza spiega le sue ragioni: aveva bisogno di chiarire con Helena, voleva ricucire un rapporto con lei. Lorenzo però non si spiega perché se Shaila fosse gelosa di Helena adesso dovrebbe esserci amica? La ballerina spiega che non è Helena il problema, ma lui: "A me non piace essere messa nella condizione di sentirmi gelosa". Lorenzo poi accusa Shaila di essere "falsa" e di voler interrompere questo rapporto e non sembra voler sentire ragioni. La attacca anche sul rapporto con Luca e Shaila si giustfica dicendo che è stato l'attore a volerle parlare.