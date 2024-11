"Grande Fratello": Enzo Paolo Turchi lascia, nessuno viene eliminato e quattro vanno in nomination

Nella dodicesima puntata del "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5, nessun concorrente è stato eliminato. A lasciare la Casa spontaneamente, però, è stato Enzo Paolo Turchi. Come il coreografo, nelle scorse puntate avevano deciso di abbandonare per motivi diversi il reality anche Ilaria Clemente ed Eleonora Cecere. Iago Garcia, Michael Castorino e Clarissa Burt, invece, sono stati eliminati dal pubblico.