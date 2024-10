Eleonora Cecere lascia il "Grande Fratello" dopo l'appello del marito: "Le bambine hanno bisogno di me"

Parole e difficoltà che Luigi ha potuto manifestare anche nel cortiletto, guardando negli occhi la moglie: "Mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno. Ci ho pensato tanto e ho perso tante notti a riflettere tra le tante altre che ho perso per stare accanto alle bambine. Però la responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te". E ancora: "Le bambine hanno bisogno di te in una maniera che nemmeno immagini, ma io ho bisogno di te perché tu sei una parte di me e se manchi tu è un problema grosso, perché da solo non ce la faccio".



Dichiarazioni di fronte alle quali Eleonora non è rimasta indifferente e che l'hanno spinta a lasciare immediatamente il reality per supportare il marito. "Devo assolutamente andare da loro", ha spiegato tra le lacrime ad Alfonso Signorini, riferendosi alle due figlie. "Le mie bambine sono le mie bambine, non posso non andare da loro come non posso non andare da mio marito", ha concluso prima di congedarsi dagli altri concorrenti del reality. Da adesso, dunque, Le Non è la Rai (Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi) continueranno a gareggiare come coppia.