"Grande Fratello", le reazioni di Javier ed Helena alla passione tra Lorenzo e Shaila

La parola passa dunque a Javier Martinez: "Sono felice per loro, sicuramente fuori ci sarà qualcuno migliore di Shaila che mi aspetterà". "Vedendo le immagini ho provato leggerezza e consapevolezza. Non mi riguarda più, con Lorenzo sono sicuro che ci sarà un bel rapporto, ma per me Shaila non c'è più in questa Casa", ha proseguito, precisando che non perderà la sua educazione.



"Non so se esiste il manuale dell'amore e dei sentimenti. Io non ce l'ho e ho cercato solo di sperimentare", prova a giustificarsi Shaila, che però non trova un punto d'incontro con Javier. I toni si accendono e in un secondo momento il confronto coinvolge anche gli altri inquilini, in buona parte scettici di fronte alla passione scattata in Spagna tra la ex velina di "Striscia la Notizia" e Lorenzo.