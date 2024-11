"Grande Fratello", Tommaso Franchi scarica Maica Benedicto e torna in Italia: "Mi piaci, ma siamo amici"

Al "Gran Hermano" c'è stato un dialogo sincero e diretto tra Tommaso e Maica. "Dimmi, che succede", chiede la ragazza. "Devo dirti una cosa. Immagino di essere qui grazie a te, perché il "Grande Fratello" ha visto una connessione tra noi due", spiega Tommaso. E aggiunge: "Mi piaci come persona, ma credo che sia meglio conoscerci come amici". "Lo so, lo so anche per me è così. Non fa nulla, non ci sto male", replica con tranquillità Maica.