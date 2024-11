"Grande Fratello": Stefano, il fidanzato di Federica Petagna, è un nuovo concorrente e volano stracci con Alfonso d'Apice

La lite tra Alfonso e Stefano Alfonso D'Apice non sa che Stefano sarà un nuovo concorrente del "Grande Fratello" e i due, invitati dal conduttore, si confrontano nella Mystery Room. L'ex di Federica Petagna accusa il tentatore di sfruttare la ragazza per cercare visibilità. "Non ho nulla da dire, non lo conosco. Ho valutato quello che ho visto sui social e ti sei valutato da solo", esordisce Alfonso. "La foto che ho messo sui social, abbiamo deciso io e lei di metterla. Erano uscite troppe cose su di lei", replica Stefano. E aggiunge: "Tu l'hai tenuta segregata in casa". "Non è vero, la verità è quella che abbiamo raccontato in questi giorni. Ci siamo annullati a vicenda, ma uscivamo fuori assieme", conclude l'inquilino.