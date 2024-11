"Grande Fratello", Alfonso D'Apice entra nella Casa: è l'ex di Federica a "Temptation Island"

Nelle puntate di "Uomini e Donne" del 23 e del 24 ottobre scorso, Federica ha detto apertamente di non voler ricucire la sua relazione con Alfonso: "Non sono più innamorata", e ha confermato di voler approfondire la conoscenza con il single Stefano con il quale ha pubblicato anche una foto sui social. Intanto, la ragazza è entrata nella Casa e sembra sempre più interessata a Javier. Alle Non è la Rai, Federica ha spiegato che: "L'amore era finito, il nostro problema era il fatto di non parlare. Ogni nostra discussione rimaneva sempre aperta. Andavamo avanti facendo finta di niente ma alla fine sono scoppiata". Alfonso, nel frattempo, non ha voluto commentare l'ingresso della sua ex nella Casa più spiata d'Italia? Come andrà la loro relazione ora che sono di nuovo sotto lo stesso tetto?