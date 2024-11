"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato chiarisce con Shaila Gatta: "Ti sto conoscendo per capire se siamo affini"

Shaila e Lorenzo non sembrano disposti a lasciar raffreddare il loro rapporto per futili motivi. Così, dopo la lite, l'atteggiamento di entrambi appare abbastanza conciliante. "Non mi è chiaro perché tu sei gelosa, di cosa sei gelosa. Se tu me lo dici, mi entra in testa e mi muovo di conseguenza", esordisce l'inquilino. E precisa: "Se tu non me lo dici e non me lo rendi chiaro, allora di ogni cosa che farò con Helena sarai gelosa e io non capirò il perché". "Non sono gelosa di Helena, mi infastidisce essere ignara di alcune cose che accadono", spiega Shaila. E aggiunge: "Io sono la prima a dirti che se hai bisogno di parlare con lei, perché vi volete bene e siete amici, puoi farlo. È ovvio che non può essere un'amicizia come prima". "Se ti avessi detto: 'Shaila ho mal di testa, vado a parlare con Helena', tutto questo non sarebbe successo?", chiede Lorenzo. "Se mi dici il perché, sì", replica la ballerina. L'inquilino, a questo punto, ammonisce Shaila perché non si è accorta che lui non stava bene e non gli ha offerto un conforto adeguato. "Ma stai scherzando? Ero a fianco a te. Io sono molto più pratica in queste cose, forse non ci capiamo perché siamo diversi", spiega la ragazza. I due, alla fine, sembrano essersi chiariti e si danno un lungo e intenso abbraccio.