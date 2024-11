Al "Grande Fratello" Lorenzo parla con Helena e Shaila rosica per la gelosia

Dopo essersi confrontata con le due coinquiline, Shaila decide di recarsi in piscina per affrontare Lorenzo in un faccia a faccia. La ballerina ammette di essersi infastidita in quanto, anziché trascorrere del tempo da solo a causa del mal di testa, lo ha sorpreso a parlare con Helena. “Se avevi questa esigenza, hai fatto bene” esclama con sarcasmo. Pronta a giustificare la sua reazione, però, afferma “Sono gelosa”. Lorenzo spiega di aver cercato un confronto con Helena per provare a mettere un punto definitivo alle loro incomprensioni. Ammette, però, di non aver apprezzato la sua reazione: sperava che, anziché commentare l'accaduto con le Non è la Rai e con altre persone, chiedesse subito delle spiegazioni a lui per evitare di alimentare tutta la questione. Shaila lo rimprovera per non essere stato sincero con lei: “Mi potevi dire la verità” afferma. “Non sono andato da Helena perché tu non mi hai coccolato” precisa il ragazzo, ribadendo i motivi che lo hanno spinto a confrontarsi con la loro coinquilina. Risentita, Shaila non sembra voler credere alle sue parole. Infastidita, decide di abbandonare la conversazione invitandolo a recarsi dalla ragazza: “Vai da Helena” afferma con sarcasmo. “Così non risolvi niente” ribatte Lorenzo, amareggiato per l'accaduto.