Helena però insiste sul suo punto di vista e dichiara di vederlo ormai solo come un amico. Il ragazzo non riesce però a comprendere come solo una settimana fa si dichiarasse innamorata di lui, mentre ora afferma di non provare più nulla. Helena ribadisce però il fatto che al momento non sente nulla nei suoi confronti. "Ho iniziato a pensare che io sia una sfida per te. Tu non ammetti la verità, io non ti credo", commenta Lorenzo che è confuso dal suo comportamento: dice di volere una relazione di amicizia, ma continua a fargli affermazioni provocatorie su Shaila. Cosa ci sarà davvero nel cuore di Helena?