"Grande Fratello": "A Lorenzo piace anche altro", la frase di Shaila Gatta scatena le polemiche

La clip dello scandalo. Javier Martinez, in un video mostrato nel corso dell'undicesima puntata del "Grande Fratello", si lascia andare con alcune inquiline e rivela: "Shaila una volta mi ha detto: 'Non è che a Lorenzo piace anche l'altro? Cioè non solo le femmine?' ". E aggiunge: "Ecco perché mi chiedo come è possibile che le piaccia Lorenzo". Dopo aver visto il contributo, nella Casa diversi concorrenti accusano la ballerina di omofobia, mentre lei si difende: "Ho tanti amici gay".