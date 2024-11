"Grande Fratello", Mariavittoria Minghetti attacca Shaila Gatta: "Sei stata irrispettosa con Javier"

Mariavittoria attacca subito Shaila: "Dall'inizio ho trovato strano il tuo comportamento, è un cercare di piacere a tutta la Casa". E affonda: "Forse è per non finire in nomination? E poi trovo irrispettoso il tuo comportamento con Javier". "Sono finita in nomination già due volte. Javier è adulto e non ha bisogno di un'ancella", risponde piccata Shaila. "Io non sono l'ancella di nessuno", replica la concorrente e aggiunge: "Penso che sia tutto studiato". "Non ti devo convincere", conclude l'ex velina di "Striscia la Notizia".