"Grande Fratello", segui l’undicesima puntata in tempo reale

Dopo l’ingresso di Federica, è pronto intanto a varcare la Porta Rossa il suo ex fidanzato Alfonso D’Apice. Come reagiranno la ragazza e gli altri concorrenti? Prosegue anche in questa puntata la contaminazione tra Grande Fratello e Gran Hermano. Tommaso, infatti, volerà in Spagna da Maica, proprio ora che la sua storia con Mariavittoria sembrava essere decollata. E proprio Mariavittoria, dopo le tensioni intercorse, avrà un confronto con Shaila. Infine Diletta Leotta, che debutta alla conduzione de “La Talpa – Who is the mole” - in onda da martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 e con formati ad hoc in anteprima su Mediaset Infinity - sarà la protagonista di un gioco che coinvolgerà la Casa.