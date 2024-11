La Talpa, ecco come sarà la grande prova: le prime immagini in esclusiva

Oltre alle prove da superare, nel programma non mancherà la dimensione del reality, in quanto i concorrenti vivranno in una dimora storica affacciata sul lago di Monterosi, in provincia di Viterbo. Qui, tra confronti e discussioni, come quelli già mostrati in esclusiva, impareranno a conoscersi e potranno ottenere elementi preziosi per scoprire la vera identità della Talpa.



Il cast Dieci i concorrenti che prenderanno parte a "La Talpa": Andrea Preti, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Marco Melandri, Alessandro Egger, Gilles Rocca, e infine la coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller, che parteciperà come un unico concorrente.