"Grande Fratello", tra Tommaso Franchi e Maica Benedicto è nata l'intesa: "Ci rivedremo"

A dimostrazione di ciò, Alfonso Signorini mostra delle immagini che mettono in evidenza non solo la complicità tra i due, ma anche il dispiacere manifestato dalla ragazza al momento di lasciare la Casa. "Mi dispiace che sia l'ultima volta che lo vedo", aveva raccontato Maica in confessionale, senza trattenere le lacrime - Ho i suoi occhi qui stampati in testa, non posso andarmene senza salutarlo". Emozioni che la giovane ha confermato anche al suo rientro in Spagna, dove ha più volte parlato di Tommaso senza nascondere la voglia di rivederlo.