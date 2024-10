Al "Grande Fratello" arriva Federica, Eleonora esce per stare con le sue bimbe

Shaila e Lorenzo sono rientrati in Italia e sono pronti a riabbracciare i loro amici. Nella Casa, intanto, i concorrenti scoprono la verità: i due non sono stati eliminati ma sono entrati a far parte dell'edizione spagnola del programma. Signorini, però, fa credere loro che al momento si trovano ancora a Madrid e il più agitato è Javier che ha ancora qualche conto in sospeso con Shaila. Durante il periodo di lontananza, Javier e gli altri concorrenti le hanno riservato parole durissime e l'hanno accusata di essere solo una giocatrice. Anche il pubblico è dalla parte dello spagnolo, che si è sentito preso in giro da lei. A differenza di Javier, Helena questa settimana ha sentito molto la mancanza di Lorenzo. Agli altri ha addirittura confessato di essere innamorata di lui e ora anche lei ha la possibilità di parlargli. Il ragazzo, che ora ha occhi solo per Shaila, è molto a disagio. Signorini arriva in soccorso di Lorenzo, interrompendo il collegamento.