Il "Grande Fratello" diventa caliente con un party argentino

Luca, invece, veste i panni del direttore d'orchestra e affida a Clayton, Enzo Paolo e Non è la Rai vari compiti per preparazione della cena. L'attore, aiutato dal ballerino, si occupa delle tapas e delle empanadas. Luca impasta ed Enzo prepara il ripieno, fatto di macinato di manzo, peperoni, cipolle e paprika. Eleonora si occupa delle patate alla brace e prepara la crema che andrà a condirle. Clayton, invece, è impegnato con il chimichurri, la salsa verde argentina a base di prezzemolo. Pamela e Ilaria, in ultimo, si occupano del dessert: il dulce de leche! Gli altri nel frattempo hanno imbandito la tavola con decorazioni, la musica in sottofondo accompagna le preparazioni, manca poco all'inizio della festa e alla cena argentina.