"Grande Fratello", Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso in lacrime per la nomination

Prese da un momento di sconforto pensando all'idea di dover lasciare la casa, Mariavittoria Minghetti e Amanda Lecciso scoppiano in lacrime. Attorno a loro i compagni che cercano di sollevare a entrambe il morale ripensando al percorso fatto fino a ora nella casa del "Grande Fratello". Sola con Javier Martinez, Amanda si sfoga e ammette di temere per le sue sorti all'interno del gioco. "Prendi sempre per buono quello che vivi. Non sentirti debole, andrà tutto bene" le sussurra il pallavolista abbracciandola. "Mi sono affezionata a tutto, alla casa, a voi. Non pensavo fosse una cosa così bella. Quando sono entrata, credevo di volermene andare subito. Ci ho messo il cuore" dichiara Amanda.