"Grande Fratello", Luca bacchetta Clayton: "Non ti relazioni con noi"

"Ti volevo parlare un po' della tua condivisione con noi che secondo me potrebbe migliorare" esordisce Calvani spiegando a Clayton che "questa potrebbe essere una grande opportunità per trovare un punto d'incontro". Però l'attore americano pare non capire quale sia il punto della situazione. Inevitabilmente Luca deve essere più diretto e gli spiega come il suo comportamento non sia stato affatto corretto e, proprio per questo, ha deciso di parlargli per spronarlo a cambiare. "Non ti stai relazionando con noi in maniera profonda e vera" dice a Clayton che ribatte che lui non è "qui a creare problemi". Prova a difendersi spiegando che a suo parere il problema della lingua ha creato una barriera tra lui e il resto del gruppo, facendo sì che molti non si avvicinassero a lui proprio per questo motivo. E lo dice anche con un filo di amarezza :"Non mi chiedono nulla sulla mia vita".