Dal canto suo Federica precisa che quella con Stefano è solo una "conoscenza" e poi passa all'attacco: "Tu non sei andato avanti? Lo stai facendo anche tu. Ognuno si sta facendo la sua vita. Non ci dobbiamo buttare il fango addosso". "Sono completamente libero", replica lui. E Pamela interviene: "Da quanto tempo avete messo uno stop alla vostra storia?". Federica dice di aver lasciato Alfonso da due mesi, dall'altra lui ammette di aver preso le distanze da lei non appena ha intrapreso il percorso a Temptation Island: "Da lì non l'ho più vissuta". "Questo percorso non vi ha avvicinati, vi ha allontanati", commenta Pamela. "Sì, ma non per Stefano", ribatte Federica.