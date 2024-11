"Grande Fratello": Iago Garcia è il terzo eliminato, tre in nomination

Nell'undicesima puntata del "Grande Fratello", in onda in prima serata su Canale 5, il televoto ha decretato il terzo eliminato dell'edizione 2024: Iago Garcia. A salvarsi, invece, sono stati Amanda, Clayton e Mariavittoria. Si tratta in realtà della quinta persona ad abbandonare la Casa: Clarissa Burt e Michael Castorino sono stati eliminati, mentre Ilaria Clemente ed Eleonora Cecere hanno deciso di abbandonare per motivi diversi. La prima ha scoperto di essere incinta, mentre la seconda ha deciso di tornare dalle sue bambine.